«Постачає бойові літаки для армії РФ». СБУ заочно оголосила підозру гендиректору Обʼєднаної авіабудівної корпорації

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Правоохоронці зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру гендиректору російської Обʼєднаної авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю, який постачає армії РФ літаки для бомбардування України.



Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними справи, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фігурант переформатував роботу авіаційної галузі РФ під потреби військово-промислового комплексу росіян. Підозрюваний координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом Росії та виконує його «оборонне» замовлення.

Так, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів.

Ідеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які атакують цивільну інфраструктуру України крилатими й балістичними ракетами, зокрема «Кинджалами». Також під керівництвом Слюсаря ворог отримує винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 і військово-транспортні борти типу Іл-76МД-90А.



Тривають комплексні заходи, щоб притягнути Слюсаря до відповідальності за злочини проти України.