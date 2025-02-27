Повітряні сили: За ніч ППО знищила 90 дронів над Україною
- Автор:
- Ліза Бровко
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У ніч на 27 лютого Сили ППО знищили в небі над Україною 90 російських дронів. Ще 72 безпілотники-імітатори не досягли цілей — вони локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом Росія запустила 166 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Через російську атаку є пошкодження на Київщині, Сумщині та Чернігівщині.