Повітряні сили: За ніч ППО знищила 90 дронів над Україною

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У ніч на 27 лютого Сили ППО знищили в небі над Україною 90 російських дронів. Ще 72 безпілотники-імітатори не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила 166 ударних дронів типу Shahed й безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Через російську атаку є пошкодження на Київщині, Сумщині та Чернігівщині.