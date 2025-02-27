Роль Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера зіграє культовий американський актор

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Голлівудський актор Джон Літгоу розповів, що він «дуже радий» зіграти роль директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера.

Про це повідомляє BBC.

Творці нового проєкту збирають акторський склад. Офіційно його поки не оприлюднювали, однак днем раніше Літгоу підтвердив медіа, що зіграє роль верховного мага Чарверсуду. За словами 79-річного артиста, ця пропозиція стала для нього повною несподіванкою.

«Це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить останній розділ мого життя. Я дуже схвильований. На вечірці з нагоди завершення [зйомок серіалу] мені буде близько 87 років, але я відповів [на пропозицію] «так», — прокоментував Джон Літгоу.

Серіал планують зробити точною адаптацією культових книг письменниці Джоан Роулінг. Проєкт розрахований на десять років, повідомили представники HBO Max. Глядачі побачать на екранах нових акторів, для пошуку деяких з них провели відкритий кастинг. Зйомки мають стартувати влітку цього року.

Літгоу отримав дві номінації на «Оскар» у 1980-х роках і виграв три «Еммі» за роль Діка Соломона у ситкомі «Третя планета від сонця». Ще одну «Еммі» й номінацію на БАФТА актор отримав за роль Вінстона Черчилля в серіалі «Корона» від Netflix, також грав у драмі «Декстер» і серіалі «Перрі Мейсон».

Зірка Голлівуду виконав одну з головних ролей у фільмі «Конклав» 2024 року, який цьогоріч претендує на низку премій «Оскар».