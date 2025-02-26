Поліція перевіряє викладача Львівського університету — його звинуватили у домаганнях

Новини

У поліції Львівської області почали перевірку інформації про звинувачення у домаганнях професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося.

Про це «Бабелю» повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Станом на ранок 26 лютого, до поліції не надходило жодних заяв від постраждалих. Про інцидент правоохоронці дізнались із соціальних мереж і зараз перевіряють інформацію.

Про домагання з боку викладача факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Йосипа Лося публічно написала журналістка видання NGL.media Катерина Родак у Facebook. Вона розповіла про події, які сталися з нею у віці 19 років.

За її словами, Йосип Лось зачинився з нею у своєму кабінеті, щоб прийняти залік, а «у якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светра». Також він розповідав, що дівчині вже час вагітніти, перестати спілкуватися з подругами й не носити джинси з оголеними колінами, бо це «збуджує і відволікає викладачів».

У коментарях під публікацією Катерини Родак інші жінки теж поділилися своїми історіями. Натомість сам професор заперечив усі звинувачення і назвав це провокацією і абсурдом:

«Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають. Провокатори! Їм не подобається, що я виступаю за Україну. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті», — сказав він у коментарі «Суспільному».

Виконувач обовʼязків декана факультету журналістики університету Марʼян Лозинський розповів, що Йосипа Лося відсторонили від проведення занять на час службового розслідування. Уже 27 лютого в університеті пройде засідання етичної комісії через цей випадок. Лозинський зазначив, що не отримував жодних звернень від студентів зі звинуваченням Йосипа Лося в домаганнях.