У Судані розбився військовий літак. Серед жертв — високопосадовці країни й діти

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Неподалік столиці Судану 25 лютого впав військовий транспортний літак. Загинуло щонайменше 46 людей, близько 10 поранені.

Про це повідомляє Associated Press.

Катастрофа літака Антонова сталася під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на північ від міста Омдурман, яке розташоване через річку від столиці країни Хартуму. Внаслідок авіатрощі пошкоджені декілька житлових будинків.

Джерела розповіли, що серед загиблих є жінки й діти, зокрема п’ятеро неповнолітніх. Спочатку повідомлялося про 19 жертв, згодом їхня кількість зросла до 46.

Суданський чиновник сказав, що серед загиблих є старші офіцери, а також екіпаж літака. Як пише Al Jazeera, катастрофа забрала життя старшого командира армії в Хартумі Бара Ахмеда. Причини аварії поки невідомі.

Авіатрощі — поширене явище у Судані, адже країна має низькі показники авіаційної безпеки, пише AP. Крім того, там триває громадянська війна між армією уряду й так званими Силами швидкого реагування. За попередніми даними, інцидент трапився не внаслідок бойових дій.