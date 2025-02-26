В Індійському океані відновлять пошуки літака рейсу MH370 — через 11 років після його зникнення

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В Індійському океані відновлять пошук літака рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines, який зник 8 березня 2014 року із 239 людьми на борту.

Про це пише The Guardian.

Морська розвідувальна компанія Ocean Infinity шукатиме зниклий літак на площі у 15 000 км². Компанія брала участь у попередніх невдалих пошуках літака у 2018 році. Тепер вона відписала контракт з урядом Малайзії на 18 місяців за принципом «немає знахідки — немає гонорару». Ocean Infinity отримає $70 мільйонів, якщо уламки літака знайдуть і ідентифікують.

«Ми відчуваємо велике полегшення та раді, що пошуки знову відновили після такої тривалої перерви», — сказала 36-річна Грейс Натан з Малайзії, яка втратила у літаку маму.

Літак рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines у грудні 2011 року — менш ніж за три роки до зникнення.

Що відомо про зникнення літака

8 березня 2014 року під час виконання рейсу із Куала-Лумпуру до Пекіну над Індійським океаном зник літак авіакомпанії Malaysia Airlines. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Під час польоту він різко змінив курс, а всі електронні комунікації перервалися. Літак повернув назад і спочатку пролетів над Малайзією, а потім вирушив у віддалену південну частину Індійського океану і летів, доки в нього, ймовірно, не закінчилося паливо.

Наймасштабніша і найдорожча пошукова операція тривала чотири роки, але жодних слідів зниклого авіалайнера так і не знайшли. Тисячі океанографів, інженерів-авіаконструкторів і пошуковців-аматорів вивчали фрагментарні дані про політ, намагаючись вирахувати, де впав літак. Причина відхилення літака від курсу та його точне місцезнаходження сьогодні залишаються однією з найбільших загадок авіації.

Родичі загиблих у катастрофі рейсу MH370 у десяті роковини трагедії. Їхніх близьких досі не знайшли. Getty Images

Хоча розбитий літак так і не знайшли, майже 20 уламків, які могли бути його частинами, виявили вздовж узбережжя Африки та на островах Мадагаскар, Маврикій, Реюньйон і Родрігес. Родичі загиблих у тій катастрофі досі намагаються зʼясувати, що саме тоді сталося і де їхні близькі.