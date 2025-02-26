Президента Республіки Сербської Додіка засудили до року вʼязниці

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Flickr / Izbor za bolji zivot Boris Tadic

Суд Боснії та Герцеговини засудив президента Республіки Сербської Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця, який наглядає за миром у балканській країні.

Про це пише газета Dnevni Avaz.

Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність. Рішення ще не набуло чинності, його можуть оскаржити.

Разом з Додіком у цій справі фігурував директор головного державного видання країни «Офіційний вісник» Мілош Лукіч. Його виправдали.

Додіка у 2023 році звинуватили в тому, що він підписав закони, які призупиняли дію рішень Конституційного суду і міжнародного посланника з питань миру Крістіана Шмідта.