У Львівському університеті імені Франка відсторонили професора Лося — його звинуватили в домаганнях

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Професора Йосипа Лося відсторонили від роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка після звинувачень у домаганнях до студенток.

Про це повідомив виконувач обовʼязків декана факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Марʼян Лозинський у коментарі «Суспільному».

Про домагання з боку викладача факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Йосипа Лося публічно написала журналістка видання NGL.media Катерина Родак у Facebook. Вона розповіла про події, які сталися з нею у віці 19 років.

За її словами, Йосип Лось закрився з нею у своєму кабінеті, щоб прийняти залік, а «у якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светру». Також він розповідав, що дівчині вже час вагітніти, перестати спілкуватися з подругами й не носити джинси з оголеними колінами, бо це «збуджує і відволікає викладачів».

У коментарях під публікацією Катерини Родак інші жінки теж поділилися своїми історіями.

Натомість сам професор заперечив усі звинувачення і назвав це провокацією і абсурдом.

«Це ж нічого не було абсолютно, дайте мені спокій. Я категорично не хочу мати справи з людьми, які совісті не мають. Провокатори! Їм не подобається, що я виступаю за Україну. Це все брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті», — сказав він у коментарі «Суспільному».

Професор кафедри зарубiжної преси та iнформацiї Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось почав викладати у 1971 році. До того працював у редакціях. За час професійної діяльності написав понад 1 250 науково-публіцистичних і аналітичних статей.