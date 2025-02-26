Атака росіян по Київщині: зросла кількість жертв

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Через нічний російський удар по Київській області загинули дві людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 25 лютого російські військові атакували дронами Київщину.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали осколкові поранення.

У Бучанському районі пошкоджені приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйнований, а також квартири в багатоповерхівках, гаражі та автомобілі.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, у тому числі тих, що призвели до загибелі людини (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).