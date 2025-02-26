Учені зʼясували, чому Марс червоний

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NASA

Учені з високою ймовірністю зʼясували, чому Марс видається червоною планетою. Річ у реакції заліза в камінні на контакт з водою або киснем у повітрі. Тобто на Марсі відбувався приблизно такий самий процес, що й утворення іржі на Землі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Communications.

Протягом мільярдів років оксид заліза розпався на пил і осідав на всій планеті. Попередні аналізи оксиду заліза на Марсі, засновані тільки на спостереженнях космічних кораблів, не виявили ознак води.

Тому раніше дослідники вважали, що на Марсі є мінерал гематит (одна з форм заліза). Вони припускали, що цей сухий мінерал утворився через взаємодію з атмосферою Марсу протягом мільярдів років. Якби це було так, то гематит мав зʼявитися вже після того, як на планеті, ймовірно, виникли озера і річки.

Марс. NASA

Вчені довго думали, що Марс червоний через мінерал гематит, який утворюється без води. Але нові дослідження показують, що причина може бути іншою — особливий мінерал феригідрит, який зʼявляється в холодній воді. Це означає, що на Марсі могло бути більше води, ніж вважалося раніше, а отже, і кращі умови для життя.

Щоб підтвердити гіпотезу, дослідники створили в лабораторії штучний марсіанський пил і порівняли його зі зразками, зібраними марсіанськими зондами. Виявилося, що пил містить сліди феригідриту, а це підтверджує його наявність на Марсі.

Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти історію планети. Імовірно, Марс «заіржавів» раніше, ніж усі думали, тобто коли там ще була вода. Вчені також припускають, що феригідрит міг залишитись у шарах марсіанських порід. Тому найкращий спосіб отримати більше доказів — доставити зразки з Марсу на Землю. NASA та Європейське космічне агентство вже планують таку місію.