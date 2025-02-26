Острівна держава Науру продає громадянство, щоб фінансувати масове переселення вглиб країни

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Острівна держава Науру в Тихому океані продає громадянство, щоб знайти гроші на масове переселення вглиб країни через підвищення рівня моря.

Про це повідомив президент Девід Адеанг.

Науру з населенням 13 тисяч жителів планує перемістити людей подалі від прибережної зони, яку затоплює. Це наслідки антропогенної кліматичної кризи.

Держава збиратиме фінансування, продаючи паспорти іноземцям за $105 тисяч, хоча таку схему «золотих паспортів» вважають придатною для злочинної експлуатації.

Науру стверджує, що його паспорт забезпечить безвізовий вʼїзд до 89 країн, зокрема до Великої Британії, Ірландії, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Гонконгу.

«Це більше, ніж виживання. Ідеться про те, щоб майбутні покоління мали безпечний, стійкий і надійний дім», — заявив Девід Адеанг.

Влада Науру вважає, що 90% населення врешті-решт доведеться переселитися — лише на першому етапі це коштуватиме країні понад $60 мільйонів.

Однак попередня спроба Науру продавати паспорти закінчилася скандалом — країна продала громадянство членам «Аль-Каїди», яких пізніше заарештували в одній з азійських країн. Зараз наурські посадовці кажуть, що пропонуватимуть паспорти лише інвесторам-однодумцям, які пройшли «найсуворіші та найретельніші процедури перевірки».

Острівна держава розташована на невеликому плато фосфоритних порід у малонаселеній південній частині Тихого океану на північний схід від Австралії. Із загальною площею 21 квадратний кілометр Науру — одна з найменших країн світу.

Фото Науру з космосу.

Увагу на Науру звернули тоді, коли там знайшли надзвичайно чисті поклади фосфатів — основного інгредієнта для добрив. Однак ці запаси вичерпалися, і зараз дослідники вважають, що 80% території Науру стала непридатною для життя через видобуток. Земля, що лишилася, перебуває під загрозою припливів і відпливів.