Україну атакували 177 дронами, 110 з них збили

Новини

У ніч проти 26 лютого росіяни атакували Україну 177 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина і Сумщина.

На Київщині через атаку загинула одна людина, ще дві постраждали. У Харкові через удар постраждали дві людини та кілька житлових будинків.