Генштаб: За добу Сили оборони України ліквідували ще 1 170 окупантів

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Протягом минулої доби, 25 лютого, Росія втратила 1 170 військовослужбовців убитими й пораненими, а ще — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 19 російських танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, два засоби ППО, 194 дрони оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 870 700 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.