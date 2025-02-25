У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І

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У Полтаві в рамках кампанії з деколонізації демонтували пам’ятник Петру І.

Про це повідомила в. о. мера міста Катерина Ямщикова.

«Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів», — наголосила вона.

У сюжеті телеканалу «Рада» йдеться, що памʼятник знесли без використання державних коштів, а лише силами волонтерів.

Ямщикова зазначила, що памʼятник знесли відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України.

Цей же документ передбачає демонтаж також пам’ятника на місці відпочинку Петра I та таблички з пам’ятника коменданту Полтавської фортеці Олексію Келіну та її захисникам.