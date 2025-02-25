FT: Саудівська Аравія приховано звільняє десятки політвʼязнів

Новини

Sean Gallup / Getty Images

Влада Саудівської Аравії за останні тижні звільнила десятки політичних вʼязнів. На свободу вийшли близько 100 людей або навіть більше — причини звільнення не оголошували.

Про це пише Financial Times із посиланням на місцевих активістів.

Співрозмовники FT розповіли, що більшість звільнених — не надто відомі люди, багато родин вважають за краще не говорити публічно про заарештованих родичів.

Серед тих, хто вийшов на свободу, Сальма аль Шехаб. Вона навчалася в докторантурі у Великій Британії, але її заарештували, коли вона приїхала додому на канікули. У 2022 році вона отримала 34 роки вʼязниці — за пости в соціальних мережах, де критикувала Саудівську Аравію за порушення прав людини і дискримінацію жінок.

Ще один зі звільнених політвʼязнів — учитель Асаад аль Гамді, який отримав за дописи в соцмережах 20 років вʼязниці.

Наслідний принц Мухаммед бен Сальман, який із 2017 року фактично править Саудівською Аравією, намагається модернізувати країну і посилити її роль на політичній арені — наприклад, організувавши на своїй території перемовини США і Росії.

Принц позбавив релігійну поліцію права заарештовувати людей, дозволив жінкам водити машину, а також зняв заборону на роботу кінотеатрів. Водночас за правління бен Сальмана посилилося придушення інакомислення, причому репресії торкнулися не тільки вчених і активістів, а й священнослужителів, бізнесменів і членів королівської сімʼї.

Активісти вважають, що це спроба приховати незмінну жорстку політику Саудівської Аравії: обмеження жінок у правах, боротьбу зі свободою слова та часті випадки смертної кари.