«Палила енергооб’єкти «Укрзалізниці» та готувала схованки зі зброєю для терактів». В Одесі жінку підозрюють у держзраді

Новини

Правоохоронці в Одесі затримали жінку, яка, за версією слідства, була агенткою розвідки РФ і на її замовлення палила енергообʼєкти «Укрзалізниці» та готувала схованки з вогнепальною зброєю та складовими для вибухівки для терактів. Їй повідомили про підозру в держзраді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, фігуранткою є 32-річна одеситка, яку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник Сил спеціальних операцій російської розвідки.

Правоохоронці встановили, що вона підпалила релейну шафу сигнальної установки й трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Після цього вона отримала завдання облаштувати поблизу порту схованку з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою для подальших терактів у регіоні.

Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки — його замаскували в пачку від цигарок. В Одесі жінка намагалася закласти цю деталь у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.

На цьому етапі контррозвідники СБУ затримали агентку на гарячому і вилучили в неї частину вибухового пристрою. В СБУ встановили, що після цього фігурантка мала забрати вогнепальну зброю з прифронтового міста.

Під час обшуків у затриманої правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Зараз зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.