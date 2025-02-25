The Telegraph: Франція пропонує Європі свій ядерний щит

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Франція готова використати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу. Для цього вона може відправити винищувачі з ядерною зброєю до Німеччини.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Розміщення французьких винищувачів у Німеччині стане сигналом Путіну і тиском на премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, аби той зробив те саме.

Фрідріх Мерц, який, найімовірніше, стане наступним канцлером Німеччини, закликав Європу позбутись залежності від американської підтримки, яку президент США Дональд Трамп збирається суттєво обмежити.

Сполучені Штати протягом багатьох років гарантували безпеку Європи завдяки своєму арсеналу з майже 100 ядерних ракет, більшість з яких розміщені на військовій базі США в Німеччині.

Французькі сили ядерного стримування зараз не залежать від НАТО, тоді як британські є ключовлю частиною оборонної стратегії Альянсу.

Однак, за словами джерел, Франція навряд чи надасть свою «ядерну парасольку» Європі, якщо Сполучені Штати не заберуть ядерний арсенал з Німеччини.