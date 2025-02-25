Генштаб: За добу Росія лишилася без 1 300 військових і 5 танків

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Упродовж минулої доби, 24 лютого, Росія втратила ще 1 300 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили пʼять російських танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 дрони оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 869 530 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.