Росія за три роки здійснила понад 30 масованих атак по об’єктах енергетики

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З початку вторгнення у лютому 2022 року Росія здійснила понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких становлять мільярди доларів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що кожна масована атака на енергетику — це 100, 200, або навіть 300 різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі.

Крім того, не вщухають і щоденні точкові обстріли енергетики. Росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи.

Наразі росіяни окупували 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС.