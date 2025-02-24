«Супроводжував колону військ РФ до Києва». Одеському ексдепутату заочно повідомили про підозру в держзраді

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Ексдепутату Одеської міськради від проросійської партії «Родіна» Ігорю Димитрієву, який супроводжував колону військ РФ до Києва, заочно повідомили про підозру в держзраді та пропаганді війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, не називаючи імені підозрюваного, але з деталей справи випливає, що мова саме про Димитрієва.

За даними слідства, у 2014 році фігурант виїхав у РФ, де шкодив суверенітету й незалежності України. Зараз він перебуває в розшуку.

У день початку повномасштабного вторгнення він приєднався до армії РФ на тимчасово окупованій території Київської області. Він допомагав ворогу орієнтуватися на місцевості та поширював кремлівський наратив серед цивільних.

Фігурант використовував свій Telegram-канал, де писав заклики до українських військових скласти зброю і не чинити опору. У своїх дописах виправдовував агресію РФ, інформував про перебіг окупації та поширював дезінформацію.

В інтерв’ю відомому російському YouTube-блогеру відкрито визнав свою співпрацю з окупантами та заявив, що Україна нібито не має шансів на перемогу.