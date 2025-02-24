Російські медіа дали нову оцінку кількості втрат РФ у війні

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Російські медіа «Медіазона» й «Медуза» зробили нову оцінку втрат армії Росії за час повномасштабної війни — це близько 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.

Таку кількість загиблих підрахували за допомогою статистики надмірної чоловічої смертності за період війни, зіставлення та аналізу конкретних документів: поіменних списків загиблих, Реєстру спадкових справ.

Одним з головних висновків дослідження стало те, що втрати російського війська зростають з року в рік:

У 2022 році в повномасштабній війні загинуло близько 20 тисяч росіян.

У 2023 році до кількості втрат додалося ще від 47 до 53 тисяч загиблих;

У 2024 році число втрат наблизилося до 100 тисяч.

Найбільше втрат Росія зазнала, коли штурмувала на Бахмутському напрямку. Щоденна кількість убитих там майже ніколи не опускалася нижче за 200 військових.

Протягом перших 6—12 місяців війни Росія втрачала переважно кадрових військових, а потім до них додалася суттєва кількість мобілізованих. Уже на початку 2023 року загинуло багато мобілізованих увʼязнених, які в основному воювали під Бахмутом. Від середини 2023 року розгорнулася масова кампанія залучення добровольців, смертність яких стала найбільшою серед усіх категорій російських військових.