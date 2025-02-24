Австралія запровадила свій найбільший пакет санкцій проти Росії

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Уряд Австралії у треті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну запровадив свій найбільший пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила урядова пресслужба.

Цільові фінансові санкції та заборони на вʼїзд до країни ввели для 70 людей. Фінансові санкції наклали й на 79 компаній. Йдеться про людей та організації, які підтримують окупацію українських територій, включаючи так званих міністрів, суддів і прокурорів, підконтрольних РФ.

Обмеження ввели й проти тих, хто повʼязаний із примусовою депортацією українських дітей, посиленням військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, працівників оборонного, транспортного й фінансового секторів Росії.

Також австралійські громадяни й компанії не мають права постачати в Росію безпілотники і компоненти до них, включно з іншими супутніми послугами.

Станом на зараз Австралія запровадила понад 1 400 санкцій проти РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.

Крім того, загальна сума підтримки від Австралії сягнула 1,5 мільярда австралійських доларів ($960 мільйонів).