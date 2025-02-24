Нова Зеландія вводить санкції проти РФ і робить внесок у допомогу Україні

Новини

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і про підтримку відновлення України.

Про це передає новозеландське медіа Stuff.

«Незаконне вторгнення Росії спричинило три роки спустошення населенню, навколишньому середовищу та інфраструктурі України», — сказав Петерс.

Нові санкції введуть проти 52 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, його енергетичним сектором, а також проти тих, хто допомагав вивозити українських дітей з України та домовлявся про військову співпрацю з Північною Кореєю.

Також Нова Зеландія внесе до Трастового фонду допомоги Україні, яким керує Світовий банк, 3 мільйони новозеландських доларів ($1,7 мільйона).

Нова Зеландія вводила свої попередні санкції проти РФ та Білорусі у вересні 2024 року. Під санкції потрапили ті, хто підтримує повномасштабне вторгнення Росії та був причетний до окупації Запорізької АЕС.