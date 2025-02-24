Генштаб: За три роки повномасштабної війни РФ втратила 868 230 військових убитими й пораненими

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Getty Images / «Бабель»

З 24 лютого 2022-го до 24 лютого 2025 року Росія зазнала масштабних втрат особового складу й техніки. За три роки свого повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 868 230 військових убитими й пораненими.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу, 23 лютого, знищили девʼять танків, шість бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, три РСЗВ, 217 дронів оперативно-тактичного рівня, 110 одиниць автомобільної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.