Далекобійність України, замах на Буданова та корисні копалини. Головне з форуму «Україна. Рік 2025»

Новини

Україна продовжує активно розвивати власні військові технології, зокрема у сфері безпілотних літальних апаратів і далекобійної зброї. Водночас країна готується до можливих викликів, зокрема до ризику блокування супутникового зв’язку Starlink. Про це, а також про замахи РФ на очільників країни та військових держструктур на форумі «Україна. Рік 2025» розповіли посадовці різних відомств країни. «Бабель» зібрав головне з форуму.

Українські БпЛА, далекобійність і відключення Starlink

З усіх БпЛА 96% дронів виробляють або купують в Україні, розповів міністр оборони Рустем Умєров на форумі.

За його словами, Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. А Сили безпілотних систем провели 130 операцій і вразили 377 цілей на території РФ за 2024 рік.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що 85% знищеного особового складу і техніки росіян — це робота дронів.

Він розповів, що під час удару по складах у місті Торопєц було знищено 160 тис. тонн боєприпасів ворога. Зокрема, 50% усіх запасів 120-мм мін РФ.

А за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, далекобійність України вже сягає 1 700 кілометрів. Він наголосив, що «ця цифра тільки збільшується».

Очільник Міноборони Рустем Умєров також повідомив, що Україна вже працює над альтернативними рішеннями на випадок блокування Starlink. За його словами, є альтернативи і їх скоро презентують.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що наразі таких випадків блокування немає.

Участь КНДР у війні проти України

У армії РФ ще є 8 тисяч північнокорейських солдатів, заявив Кирило Буданов.

За його словами, спочатку ця цифра сягала майже 11 800, але Сили оборони України «вивели з ладу» вже 4 тисячі солдатів КНДР — мова про вбитих і тяжкопоранених. Їм уже готують заміну, але вона ще не прибула.

КНДР цього року планує постачити 148 північнокорейських балістичних ракет KN/23 для російської армії. А 50% усіх боєприпасів Росії – це поставки з Північної Кореї. Країна масштабно постачає Росії 177-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню.

РФ уже отримала по 120 систем 177-мм самохідних гаубиць і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Плани РФ з виготовлення зброї на 2025 рік

У 2025 році РФ планує виготовити понад 7 мільйонів ​​артилерійських боєприпасів і мін великого калібру, заявив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також, каже він, йдеться про три тисячі ракет великої дальності.

За словами Буданова, росіяни нарощують виробництво боєприпасів і керованих авіаційних бомб.

Корисні копалини України

Вартість корисних копалин на тимчасово окупованих територіях сягає $350 мільярдів, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Наша задача не просто експорт, а залучення інвестицій в переробку родовищ [корисних копалин]», — наголосила посадовиця.

За її словами, Україна має значні поклади літію, титану та урану. І наразі ці ресурси використовує агресор, зокрема і в боротьбі. Наприклад, для авіаційної галузі.

«Спочатку потрібно, щоб угода про корисні копалини була, а тоді будуть вирішувати, хто її підпише», — відповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак на питання, хто буде підписувати угоду про корисні копалини зі США.



За словами Єрмака, він та міністерка економіки Свириденко 23 лютого матимуть новий раунд перемовин з американськими партнерами.

Реформа управління армією та проходження ВЛК

Головнокомандувач Сирський також заявив, що в українській армії триває перехід на корпусну систему управління військами. Він каже, що це оптимальна система під час війни, наразі в ЗСУ діють 5 корпусів.

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував реформу військово-лікарських комісій, яку реалізують двома етапами.

Перший розпочнеться до 28 лютого 2025 року — на цьому етапі введуть електронне направлення на військово-лікарську комісію.

Під час другого етапу, що триватиме до осені 2025 року, розділять медичні та адміністративні дані — це дозволить громадянам проходити ВЛК без прив’язки до конкретного регіону.

Замахи на українських посадовців

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що спецслужби РФ намагалися вбити очільника ГУР Кирила Буданова на минулий Великдень, перед інавгурацією Путіна. За його словами, тоді росіяни планували замах і на нього також.

За час повномасштабного вторгнення СБУ викрила 102 ворожі агентурні мережі. Серед них були й ті, завданням яких було ліквідувати президента Володимира Зеленського.

За словами Малюка, понад 3 тисячі підозр у державній зраді отримали громадяни України, але не уточнив, за який це період. Він сказав, що наразі є понад 1 300 вироків суду.