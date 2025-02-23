Ізраїль відклав звільнення 600 палестинських вʼязнів — усе через «принизливі церемонії» звільнення ізраїльських полонених

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Рано-вранці 23 лютого Ізраїль заявив, що відкладає звільнення сотень палестинських вʼязнів, поки Єрусалим не отримає запевнень щодо припинення «принизливих церемоній», які влаштовує ХАМАС при передачі заручників.

Про це пише The Times of Israel.

Ще 22 лютого Ізраїль мав звільнити понад 600 палестинських увʼязнених. Вони вже встигли сісти в автобуси, щоб покинути вʼязницю Офер, але незабаром їм наказали зійти з автобусів, а саме звільнення відклали на невизначений термін.

Увʼязнені палестинці мали бути звільнені в рамках угоди про звільнення ХАМАС шести ізраїльських заручників раніше, у той же день. Але ізраїльтяни обурились через пропагандистське відео, на якому заручників привозять на церемонію звільнення інших полонених. У ролику двоє заручників з вікна автобуса спостерігають, як звільняють інших полонених, і благають врятувати і їх.

«У світлі неодноразових порушень з боку ХАМАС — включаючи церемонії, що принижують гідність наших заручників, і цинічне використання наших заручників у пропагандистських цілях — було прийнято рішення відкласти заплановане на вчора звільнення терористів до тих пір, поки не буде гарантовано наступне звільнення заручників, причому без принизливих церемоній», — заявили в канцелярії премʼєр-міністра Ізраїлю.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази.