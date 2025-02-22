Росіяни скинули на Костянтинівку сім авіабомб. Є жертви

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Національна поліція України

Російські війська скинули на місто Костянтинівка, що на Донеччині, сім авібомб ФАБ-250. Щонайменше дві людини загинули.

Про це повідомила Національна поліція України.

Серед загиблих — чоловіки віком 62 та 72 роки. Також поранені три жінки віком 56, 61 і 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні в тяжкому стані. Серед поранених — переселенці з Бахмуту. Голова ОВА Вадим Філашкін каже про чотирьох поранених.

Під завалами ще можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Унаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновані квартири з 1 по 5 поверхи, багато руйнувань у приватному секторі. Попередньо, пошкоджені 10 багатоквартирних і 21 приватний будинки, промислові об’єкти, магазин, автостоянки, 16 гаражів, автівки, дві лінії електропередачі та два газопроводи.