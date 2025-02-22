ХАМАС звільнив ще пʼятьох ізраїльських заручників

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The Times of Israel

Бойовики угруповання ХАМАС передали співробітникам Червоного Хреста пʼятьох ізраїльських заручників.

Про це пише The Times of Israel.

Цього разу заручників передавали в різних місцях. Спочатку бойовики передали 39-річного Таля Шохама і 38-річного Аверу Менгісту — це сталося в Рафасі, на півдні сектора Гази.

Ще трьох заручників — 27-річного Елію Коена, 23-річного Омера Венкерта і 22-річного Омера Шем-Това — передали співробітникам Червоного Хреста в таборі для біженців Нусейрат в центрі сектора Гази.

Також сьогодні ХАМАС передасть Ізраїлю Хішама аль-Саїда — він був у полоні з 2015 року. Бойовики вирішили не влаштовувати церемонії з його передачі.

Зліва направо, верхній ряд: Омер Шем Тов, Тал Шохам, Елія Коен. Нижній ряд: Авера Менгісту, Хішам аль-Саїд, Омер Венкерт. The Times of Israel

Це останні з 33 заручників, звільнити яких ХАМАС зобовʼязався в межах першого етапу мирної угоди з Ізраїлем. У відповідь Ізраїль звільнить із вʼязниць 602 палестинських вʼязнів.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази.