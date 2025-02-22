Мангу про війну в Україні номінували на премію Тедзуки Осаму. Це як «Оскар» для мангак

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Манга про події повномасштабної війни в Україні Battle Scar («Бойові шрами») японського автора Кобаяші Нікі пройшла у фінал престижної японської премії імені Тедзуки Осаму.

Про це повідомили на сайті премії.

«Бойові шрами» — це три історії про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Перша про Матю, вона описує війну очима дитини. Друга про Альону, заснована на реальній історії дівчини, яка «переживає невидимі шрами російсько-української війни». Третя — історія українських військових, один з яких — ветеран російсько-української війни Дід Шинобі.

Манга вийшла японською у серпні 2024 року. Її хочуть перекласти українською.

«“Бойові шрами” — історія людей, про яких ніколи не можна забувати, і я сподіваюся, що вона залишиться в серцях кожного», — писав автор манги Кобаяші Нікі.

Премія Тедзуки Осаму — одна з найпрестижніших премій у галузі манги, інколи її називають «Оскаром» для мангак. Її заснувало японське видавництво Asahi Shimbun у 1997 році, аби вшанувати творчу спадщину Тедзуки Осаму. Цього року переможців оголосять 5 червня. Окрім «Бойових шрамів», на приз претендують ще шість манг.