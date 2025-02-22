Уночі Росія масовано атакувала Україну дронами — на Київщині є загиблий
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
У ніч на 22 лютого українська ППО збила 82 безпілотники, ще 75 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього російські війська запустили по Україні 162 дрони типу Shahed та різні безпілотники-імітатори. Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Через нічну атаку є пошкодження на Київщині, Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
Наслідки атаки
На Київщині, у Бориспільському районі, загинув чоловік 1962 року народження. Він помер до прибуття медиків. Через удари в районі горить склад, пожежу ліквідували. Також пошкоджені вікна багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.
У Соломʼянському районі Києва через падіння уламків дронів загорілись дерева, пошкоджені вікна будинку поряд. Минулося без потерпілих, пожежу ліквідували.
На Дніпропетровщині, у Камʼянському районі, пошкоджене підприємство — там сталася пожежа, яку вже загасили. Минулося без постраждалих.
Також російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю — постраждав 54-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Понівечені підприємства, пʼять багатоповерхівок, автівки, газогони та лінії електропередач.
Про наслідки нічної атаки на Харківщині та Кіровоградщині поки не повідомили.