Уночі Росія масовано атакувала Україну дронами — на Київщині є загиблий

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У ніч на 22 лютого українська ППО збила 82 безпілотники, ще 75 були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього російські війська запустили по Україні 162 дрони типу Shahed та різні безпілотники-імітатори. Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Через нічну атаку є пошкодження на Київщині, Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Наслідки атаки

На Київщині, у Бориспільському районі, загинув чоловік 1962 року народження. Він помер до прибуття медиків. Через удари в районі горить склад, пожежу ліквідували. Також пошкоджені вікна багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

У Соломʼянському районі Києва через падіння уламків дронів загорілись дерева, пошкоджені вікна будинку поряд. Минулося без потерпілих, пожежу ліквідували.

На Дніпропетровщині, у Камʼянському районі, пошкоджене підприємство — там сталася пожежа, яку вже загасили. Минулося без постраждалих.

Також російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю — постраждав 54-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Понівечені підприємства, пʼять багатоповерхівок, автівки, газогони та лінії електропередач.

Про наслідки нічної атаки на Харківщині та Кіровоградщині поки не повідомили.