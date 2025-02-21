На тлі перемовин США і Росії Зеленський провів понад 20 розмов з лідерами Європи, Африки й Америки

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Президент України Володимир Зеленський активізував міжнародну роботу з лідерами країн Європи, Африки й Америки. За три дні він провів розмови майже з 20 очільниками країн і Альянсу. Це відбувається на тлі перемовин США і Росії, які пройшли 18 лютого в Саудівській Аравії без участі українців та європейців.

Володимир Зеленський разом з першою леді 18 лютого відвідав столицю Туреччини Анкару. З президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом він обговорив всі глобальні процеси, які «можуть призвести до закінчення війни Росії проти України, зокрема важливість спільної роботи над гарантіями безпеки для України». Говорили й про двосторонні відносини, економічні питання, продовольчу безпеку, роботу для повернення українських полонених, яких утримує Росія.

«Україна, Європа — у широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія, — мають бути залучені разом з Америкою до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій, які стосуються долі нашої частини світу», — заявив Зеленський.

Згодом він провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки: «Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки».

Того ж дня Зеленський говорив з президентом Франції Емманюелем Макроном — той поінформував українського колегу про його нові контакти та нові домовленості з партнерами. Вони зідзвонювалися кілька разів. Згодом розмовляв із сенатором США Ліндсі Гремом. Зеленський сказав, що Україна цінує двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США для українського народу. І пізніше Зеленський говорив з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про майбутні перспективи та можливості.

Наступного дня, 20 лютого, президент зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України й Росії Кітом Келлогом.

«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, справді корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», — написав після зустрічі Зеленський.

Також Зеленський говорив з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен, премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, президентом Фінляндії Александром Стуббом, премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Уже 21 лютого, у пʼятницю, український президент провів розмову з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем і подякував йому за підтримку України з боку Хорватії та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги.

Ще одна розмова була з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

«Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну і всю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч з нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності», — резюмував Зеленський.

Далі слідувала телефонна розмова з президентом Чехії Петром Павелом. Основними темами стали подальші кроки, спільні плани та збереження сильних, аргументованих позицій.

У розмові з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський подякував йому за військову допомогу Швеції та підтримку України. Зараз Україна чекає на 18-й пакет допомоги.

Український президент поспілкувався з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом і подякував за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки.

Наступна розмова була з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про українсько-німецьку позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки. З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула €43,6 мільярда.

Премʼєр-міністра Ірландії Міхала Мартіна Зеленський поінформував про розмову з президентом Макроном, вони обговорили спільне бачення реальних кроків для закінчення війни.

Також Зеленський говорив з президентом Кот дʼІвуару Алассаном Уаттаром. Україна вдячна за підтримку суверенітету і позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна повага до інтересів кожної нації.