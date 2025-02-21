Трамп погодився, що це Росія вторглася в Україну. Але звинувачує в цьому Байдена і Зеленського

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Президент США Дональд Трамп погодився, що це Росія вторглася в Україну, однак вважає, що в неї «не було причин нападати... цієї війни не мало бути», адже Москву «можна було легко відмовити від цього».

Про це він заявив в інтервʼю Fox News Radio.

«Щоразу, коли я кажу, що це не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам: Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто значно більший і значно сильніший», — сказав він.

За його словами, колишній президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський нібито могли запобігти війні, проте не зробили цього. За це він їх розкритикував.

І додав, що Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, де пройшли перемовини американської й російської делегацій, бо для нього, мовляв, це не було пріоритетом — «він так погано працював у переговорах досі».

«Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах», — наголосив американський лідер.

Також він заявив, що Європа нібито теж нічого не зробила для припинення війни. Під «нічого» він має на увазі відсутність «зустрічей з Росією».