Нові функції Instagram: переклад і планування повідомлень, музика та QR-коди для груп
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Instagram додав нові функції для листування у приватних повідомленнях соціальної мережі, щоб зробити спілкування ще зручнішим.
Про це йдеться на офіційному сайті Instagram.
Тепер можна перекладати повідомлення прямо в чаті. Для цього треба натиснути і утримуватиме повідомлення незрозумілою вам мовою, а потім обрати функцію «Перекласти». Переклад з’явиться під оригінальним текстом.
Тепер у повідомлення можна легко відправляти пісні. Для цього відкрийте панель ярликів, виберіть опцію «Музика» і знайдіть потрібну пісню. Ви зможете відправити 30-секундний фрагмент разом із зображенням альбому.
Тепер можете запланувати повідомлення. Для цього напишіть текст, утримуйте кнопку надсилання, виберіть дату й час, а потім натисніть «Надіслати». Також можна використовувати цю функцію для нагадувань про важливі справи.
Раніше можна було закріплювати цілі чати, а тепер – окремі повідомлення. Це зручно, якщо потрібно швидко знайти важливий текст, мем або картинку. Утримуйте повідомлення, натисніть «Закріпити», і воно залишиться у верхній частині чату. Можна закріпити до трьох повідомлень.
Запрошення в групові чати через QR-код. Тепер не потрібно вручну додавати людей у груповий чат — достатньо поділитися QR-кодом. Код можна переглянути, відкривши налаштування групи.