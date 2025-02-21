Нові функції Instagram: переклад і планування повідомлень, музика та QR-коди для груп

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Getty Images / «Бабель»

Instagram додав нові функції для листування у приватних повідомленнях соціальної мережі, щоб зробити спілкування ще зручнішим.

Про це йдеться на офіційному сайті Instagram.

Тепер можна перекладати повідомлення прямо в чаті. Для цього треба натиснути і утримуватиме повідомлення незрозумілою вам мовою, а потім обрати функцію «Перекласти». Переклад з’явиться під оригінальним текстом.

Тепер у повідомлення можна легко відправляти пісні. Для цього відкрийте панель ярликів, виберіть опцію «Музика» і знайдіть потрібну пісню. Ви зможете відправити 30-секундний фрагмент разом із зображенням альбому.

Тепер можете запланувати повідомлення. Для цього напишіть текст, утримуйте кнопку надсилання, виберіть дату й час, а потім натисніть «Надіслати». Також можна використовувати цю функцію для нагадувань про важливі справи.

Раніше можна було закріплювати цілі чати, а тепер – окремі повідомлення. Це зручно, якщо потрібно швидко знайти важливий текст, мем або картинку. Утримуйте повідомлення, натисніть «Закріпити», і воно залишиться у верхній частині чату. Можна закріпити до трьох повідомлень.

Запрошення в групові чати через QR-код. Тепер не потрібно вручну додавати людей у груповий чат — достатньо поділитися QR-кодом. Код можна переглянути, відкривши налаштування групи.