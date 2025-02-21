На Київщині планували серію терактів — підозрюваних затримали

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СБУ

Правоохоронці затримали двох людей — їх підозрюють у підготовці серії терактів у Київській області на замовлення Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозрювані — 27-річний чоловік, що має наркотичну залежність, та його співмешканками. За даними слідства, вони шукали легкого заробітку. Російські спецслужби завербували їх через телеграм.

Підозрювані оселилися в хостелі під Києвом, де почали виробляти вибухівку. СБУ каже, що вони хотіли начинити вибуховий пристрій металвими болтами, цвяхами та алюмінієвою стружкою — корпусом мав служити вогнегасник.

Основними цілями росіян були базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК і прокуратури. Але, за даними СБУ, підозрювані могли самостійно обрати перше місце теракту — потім вони мали звітувати про це російському куратору.

Правоохоронці завчасно викрили підозрюваних агентів. Їх затримали на гарячому — вони виготовляли вибухівку. Під час обшуку у них вилучили 2 кг вибухової речовини, вогнекасник-контейнер і уражаючі елементи для вибухівки. Крім того, у підозрюваних вилучили телефоні з доказами співпраці з російськими спецслужбами та відеореєстратор, на який вони мали фіксувати запланований теракт.

Затриманим повідомили підозри за підготовку теракту та незаконне виготовлення вибухіки. Їм загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.