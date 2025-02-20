Росіяни атакували Костянтинівку авіабомбами й артилерією. Є загиблі

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Сьогодні, 20 лютого, вдень російські окупанти вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині чотирма авіабомбами та ствольною артилерією. Загинули четверо місцевих мешканців.

Про це повідомила Нацполіція.

Коли одразу після обстрілу на місце прибули парамедики поліції, один з постраждалих був ще живий, проте травми виявились несумісними з життям.

Росіяни запустили авіаційні бомби по житловому сектору Костянтинівки. Через це загинув 67-річний чоловік. Артилерійський обстріл забрав життя 47-річного чоловіка та двох літніх жінок.

У місті пошкоджені чотири багатоквартирні та сім приватних будинків, гуртожиток, аптека, крамниця, інфраструктурний обʼєкт, лінії електропередачі, газопровід, гаражі, автомобілі. Загалом 29 цивільних обʼєктів.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики.