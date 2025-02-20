У Фінляндії кандидатку на виборах виключили зі списків — вона назвала Україну частиною Росії

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Національна коаліційна партія Фінляндії виключила з регіонального виборчого списку до провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Турʼю — вона назвала Україну частиною Росії.

Про це повідомив фінський мовник Yle.

У Facebook Турʼя написала, що кордони України нібито ніколи не підтверджували, а країна завжди була частиною РФ. Вона залишила такий коментар до допису користувачки, яка сказала, що війну в Україні нібито почало ЦРУ. Після того як до Турʼї по коментар звернулася фінська преса, вона почистила коментарі.

Відтак кандидатку зняли з виборів через «відсутність довіри», пояснив очільник регіонального відділення партії Антті Ахонен. Раніше партія перевіряла її бекграунд та соціальні мережі, але не виявила нічого підозрілого.

Сама Турʼя від коментарів відмовилась. Антті Ахонен наголосив, що Національна коаліційна партія Фінляндії беззаперечно підтримує Україну у війні.