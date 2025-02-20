WP: Міністр оборони США доручив щорічно скорочувати оборонний бюджет на 8%

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David B. Gleason / Flickr

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону і Збройних сил США розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних пʼяти років.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на отриманий документ і власні джерела.

План мають підготувати до 24 лютого. Але скорочення не повинні стосуватися 17 категорій, включно з операціями на південному кордоні США, модернізації ядерної зброї та систем протиракетної оборони, а також закупівель підводних човнів та дронів-камікадзе.

Бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько $850 мільярдів. Якщо вимоги Гегсета виконають, це стане найбільшим скороченням витрат Пентагону з 2013 року.

У документі Гегсет підкреслює, що фінансування програм, спрямованих на «бойові потреби», мають зберегти за рахунок скорочення «малоефективних статей», як-от програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) і дослідження зміни клімату. У списку пріоритетів вказали будівництво військових обʼєктів у Тихоокеанському регіоні, а також фінансування Індо-Тихоокеанського і Північного командування.

За словами високопоставленого посадовця Пентагону Роберта Салессеса, зекономлені гроші можуть направити на нові пріоритети США, зокрема на «залізний купол для Америки». Йдеться про розширену систему протиракетної оборони, про яку раніше заявляв президент США Дональд Трамп.

Газета також нагадує про указ Трампа, за яким Пентагон має скласти списки тисяч співробітників, які перебувають на випробувальному терміні і яких, як очікують, незабаром звільнять.

Як пише WP, розпорядження Гегсета цікаве і тим, «чого в ньому немає». У списку напрямків, фінансування яких потрібно зберегти, не згадується Європейське командування, яке відіграє ключову роль у підтримці України у війні з Росією, Центральне командування, яке управляє операціями на Близькому Сході, та Африканське командування, яке керує кількома тисячами американських військових по всьому континенту.

Під час своєї першої європейської поїздки після вступу на посаду Гегсет заявив, що Вашингтон не підтримує вступ України до НАТО і що для Києва «нереально» повернути кордони, що існували до 2014 року. Гегсет також заявив, що європейські війська мають бути основною силою, що забезпечує безпеку післявоєнної України, і що американські військові не братимуть участі в цьому.