Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 мільярди гривень
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.
Презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України», повідомляє пресслужба Міноборони.
Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.
«Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.