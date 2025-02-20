Міноборони цього року купить FPV-дронів на 44 мільярди гривень

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Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.

Презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України», повідомляє пресслужба Міноборони.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

«Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.