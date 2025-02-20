В армії Росії масово вибухнули окуляри для FPV-дронів — це операція українських спецслужб

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В армії Росії сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час того, як їх використовували пілоти. За вибухами стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в українських спецслужбах.

Автори операції кажуть, що для цього придбали велику партію FPV-окулярів для пілотів російської армії. Потім фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, як благодійну допомогу, відправили окуляри до підрозділів БпЛА ворожої армії.

Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних вибухів, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

«Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер «бандерівські криївки», де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру», — зазначають автори операції.

Джерела в ГУР підкреслюють, що тривала й складна операція триває.