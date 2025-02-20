FT ідентифікувало російського бійця, який, імовірно, причетний до розстрілу українських військовополонених

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Financial Times встановило дані російського військового, який, ймовірно, брав участь у страті українських полонених. Йдеться про бійця 30 окремої мотострілецької бригади РФ 32-річного Олега Яковлєва.

Він у січні опублікував на своєму ютуб-каналі відео масової страти, яке згодом видалив.

На кадрах було видно, як російський військовий у масці наказує беззбройним українським військовополоненим пройти до купи колод. Солдат і його товариші по службі розстрілюють шістьох українців у спину з близької відстані.

Російські військові у відео звертаються до чоловіка в масці за позивним «Сара». Таке ж імʼя Яковлєв використовує у своєму реп-відео та в іншому ролику, опублікованому на його ютуб-каналі.

Фахівці з аудіофорензіки порівняли голос у відео із розстрілом українських бійців з аудіо з соцмереж Яковлєва. Експерти виявили «сильні елементи схожості» у звуці. Водночас FT зауважує, що через специфіку стиснення аудіофайлів у соцмережах остаточний збіг встановити складно.

Яковлєв заперечив свою причетність — він заявив, що російський військовий на відео «вбив цих людей не просто так».

За даними української влади, підрозділ Яковлєва причетний до численних воєнних злочинів, зокрема до страт на полі бою. У липні минулого року Путін нагородив цю бригаду за «мужність і героїзм».

Розслідувальний документальний фільм Financial Times виявив докази того, що страти українських військовополонених російськими військовими — це не поодинокі випадки, а, ймовірно, частина ширшої системи, яка свідчить про цілеспрямовану політику РФ. Також у розслідуванні йдеться про ланцюг командування та роль Кремля в цих воєнних злочинах.

Документальний фільм FT позначив на карті понад 30 можливих випадків страт українських військовополонених, які потрапили на знімки дронів та мобільних телефонів — це, пише видання, доводить, що такі злочини трапляються по всій лінії фронту. Прокурори та правозахисники вважають, що це доводить їхній системний характер, а не окремі випадки.

Національна поліція України з початку повномасштабного вторгнення відкрила понад 125 000 проваджень щодо воєнних злочинів різного характеру. Прокурори повідомили, що кількість випадків страт різко зросла минулого року: у 2024-му було відкрито розслідування щодо 43 інцидентів, у яких йдеться про загибель 133 людей.

«Це точно частина політики. Ми бачимо цілу систему», — сказав керівник департаменту воєнних злочинів в Офісі генерального прокурора України Юрій Бєлоусов для FT.

За його словами, розслідування російських страт є «пріоритетом номер один».

Страти українських військовополонених

Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024-му. Це дані станом на грудень 2024 року.

За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.