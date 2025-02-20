Росіяни вночі запустили по Україні 14 ракет та понад 160 дронів

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У ніч проти 20 лютого російські війська вдарили ракетами різних типів по Харківщині й запустили понад 160 дронів по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55СМ, «Калібр»/ «Іскандер-К»; балістичні — «Іскандер-М»/KN-23. У ПС зазначили, що інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюють.

Крім того, ворог атакував 161 дроном Shahed та дронами-імітаторами інших типів. ППО збила 80 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині удар керованої авіабомби частково зруйнував під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи. На Одещині росіяни атакували обʼєкт ДТЕК.