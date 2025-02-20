Росіяни атакували багатоповерхівку в Херсоні. Серед поранених — діти

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Російська армія близько опівночі в Херсоні атакувала багатоповерхівку керованою авіаційною бомбою в Дніпровському районі міста. Точна кількість поранених наразі невідома, про загиблих не повідомляли.

Про наслідки атаки інформують очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін та голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Оновлено 08:10. Прокудін повідомив про 6 постраждалих херсонців. Двох із них працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованого будинку.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами, адже немає інформації про ще трьох людей.

Рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят — хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, дітей госпіталізували. Стан дітей у лікарні оцінюють як задовільний.

В ОВА повідомляли, що їхня мама, імовірно, під завалами — наразі невідомо, чи підтвердилася ця інформація.

Також госпіталізували 47-річного чоловіка, який був у кімнаті чергового автостоянки неподалік місця удару і має уламкове поранення та перелом кістки ноги.



Ще трьом чоловікам медики надали медичну допомогу на місці. У потерпілих — контузії, а також в одного з херсонців — забій голови.

Російський авіаудар зруйнував 15 квартир — з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки.

В одному з укриттів організували пункт незламності та штаб ліквідації наслідків, де люди можуть випити чаю та зігрітися. На місці атаки працює комунальна техніка, ДСНС та поліція.