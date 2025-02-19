«Нічого про Україну без України». Громадські організації засудили перемовини РФ і США в Саудівській Аравії

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Представники українського громадянського суспільства і правозахисних організацій засудили переговори між делегаціями РФ і США щодо України, які відбулись у Саудівській Аравії, а також плани щодо створення переговорних груп без участі України

Відповідну відкриту заяву вони опублікували на сайті Центру прав людини ZMINA.

На думку авторів, такі домовленості не мають нічого спільного зі сталим миром і міжнародною безпекою, натомість створюють додаткові безпекові, економічні та нші загрози для держав, які їх підтримають.

«Будь-яке «врегулювання» без належного міжнародного правосуддя не лише не принесе тривалого миру, але й закріпить безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації та нових злочинів у майбутньому», — йдеться в заяві.

Автори наголосили, що недостатня реакція іноземних держав і міжнародних організацій на окупацію Криму, агресію на Донбасі у 2014 році та численні злочини окупаційних військ та адміністрації вселили серед російського керівництва відчуття безкарності та як наслідок зумовили повномасштабне вторгнення РФ.

Саме тому будь-яке припинення бойових дій має базуватися на принципах міжнародного права, включно з притягненням винних у міжнародних злочинах до відповідальності.

Крім того, у заяві наголошують на неприпустимості втручання у внутрішні справи України.

«Будь-які «плани», що передбачають проведення виборів в Україні як умову для «мирного врегулювання», є грубим порушенням суверенітету держави. Жодна зовнішня сила не має права навʼязувати Україні політичні рішення, особливо в умовах не припинюваної агресії та окупації частини територій. Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної в такий спосіб влади», — йдеться в заяві.

Автори заяви закликають:

Держави та інші субʼєкти міжнародного права — не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу «нічого про Україну без України».

— не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу «нічого про Україну без України». Інші правозахисні та міжнародні організації світу — засудити проведення таких переговорів без участі України та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності.

— засудити проведення таких переговорів без участі України та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності. Держави-учасниці МКС — забезпечити виконання ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема Володимира Путіна.

— забезпечити виконання ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема Володимира Путіна. Уряди країн-членів ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені в збереженні дії принципів міжнародного права, — посилити підтримку України як єдиного реального шляху до припинення війни на справедливих умовах.

що дотримуються статуту ООН та зацікавлені в збереженні дії принципів міжнародного права, — посилити підтримку України як єдиного реального шляху до припинення війни на справедливих умовах. Уряди країн-членів ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені в збереженні дії принципів міжнародного права, — посилити санкційний тиск на Росію, включно з додатковими обмеженнями для компаній, що співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом.

«Ми наголошуємо, що справедливий і тривалий мир можливий лише через відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також через невідворотність покарання для винних у найтяжчих міжнародних злочинах. Будь-які спроби «замирення» без України та без справедливості для постраждалих є не лише неприйнятними, але й небезпечними для всього міжнародного правопорядку», — підсували автори.

Заяву підписали, зокрема, організації Truth Hounds, Кримська правозахисна група, Харківський інститут соціальних досліджень, Медійна ініціатива за права людини, Інститут масової інформації, ГО «Детектор Медіа» та інші.