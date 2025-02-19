Путін заявив, що російські війська начебто перетнули кордон України з Курщиною. В Україні спростовують

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Getty Images / «Бабель»

Російський лідер Володимир Путін заявив, що російські військові перетнули кордон Курської області з Україною та почали наступ. Україна це заперечує.

Слова Путіна наводять пропагандистські держмедіа РФ.

Він стверджує, що кордон нібито перетнули військові 810 бригади російської морської піхоти — саме цей підрозділ воює проти українських військ у Курській області.

Російські воєнкори, яких цитує видання «Важниє історії», заявляють, що йдеться про просування на Басівку Сумської області. Це село стоїть впритул до кордону України і РФ, навпроти російського населеного пункту Свердлікове — між ними 7 кілометрів.

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У Центрі протидії дезінформації заявили, що насправді була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Ця ДРГ знищена.

«Наразі на території Курщини немає військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України», — додали в Центрі.

Інформацію про російський наступ спростував і речник Генштабу Дмитро Лиховій. За його словами, станом на 15:00 в Курській області від початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решту вже відбили).

Одна з відбитих атак близько 06:00 була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на напрямку Ніколаєво-Дарʼїно — Журавка. Спроба успіху не мала.

«Підстави для паніки відсутні. Збройні сили України продовжують оборонну операцію в Курській області РФ, знищуючи ворога й утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора», — додав Лиховій.