Голову суду на Одещині та його колег підозрюють у незаконному переправленні українців за кордон

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Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро ліквідували схему ухилення від мобілізації в одному з міських районних судів Одеської області.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти допомагали чоловікам тікати за кордон, ухвалюючи свідомо сфальсифіковані рішення про самостійне виховання дитини батьком-військовозобовʼязаним.

Злочини документували понад рік. За цей час викрили вісьмох учасників оборудки. Серед них, зокрема, голова і двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи й афілійовані адвокати.

Клієнтів шукали адвокати та їхні помічники: у соцмережах вони пропонували начебто легальний спосіб виїхати з України для військовозобовʼязаних. Вартість «послуги» для чоловіків мобілізаційного віку становила $3 500. За даними СБУ, суд масово ухвалював такі рішення без присутності сторін у залі засідань.

Для конспірації фігуранти проводили «ділові зустрічі» з клієнтами в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали шляхи незаконного отримання відстрочки від мобілізації та вартість «послуги».

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, в офісах і помешканнях підозрюваних виявили документи, мобільні телефони та компʼютери з доказами. Правоохоронці повідомили голові суду, сімом його ймовірним поплічникам та іншим причетним про підозру за ст. 114-1, ст. 332, ст. 368, ст. 369, ст. 376-1 ККУ.

Троє суддів отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.