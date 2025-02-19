«Схеми»: Білорусь продає Європі олію з ріпаку, викраденого з окупованої Херсонщини

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Білоруське підприємство «Агропродукт» виробляє з сировини, вивезеної з тимчасово окупованих районів Херсонщини, ріпакову олію — і постачає її до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), яке підготували у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами.

За даними із Федеральної державної інформаційної системи «Зерно», у 2023 році з окупованої частини Херсонської області до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку. Його отримали пʼять компаній, серед яких — білоруська «Агропродукт». Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС.

Протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили понад 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад €67 мільйонів. Основні покупці — Литва, де з літа 2024 року діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування, та Латвія. За інформацією від білоруської опозиційної організації «Співтовариство залізничників Білорусі», ці країни протягом усього 2024 року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від «Агропродукту».

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським «Агропродуктом».

Журналісти стверджують, що компанія має зв’язки з білоруською владою. Співзасновницею підприємства є білоруська компанія «Транзит-Авто 2003». Її власник Олексій Шведов регулярно відвідував Україну разом із Олександром Зайцевим, співробітником Управління справами президента Білорусі, а також з ексгубернатором Брестської області Костянтином Сумаром, який називав Лукашенка «трохи вищим за Бога». Директор «Агропродукту» Олег Теслюк в одному з інтерв’ю вихвалявся зв’язками у владних структурах, зазначивши, що його «прохання будуть розглянуті».

Білоруська «Транзит-Авто 2003» у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки та солдатів. Однак заснована нею компанія-виробник олії — «Агропродукт» — не перебуває у санкційних списках ЄС та України, тож має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.