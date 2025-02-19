У ЄС вирішують, що робити з українцями зі статусом тимчасового захисту після припинення війни

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Чехія спільно з Польщею, яка нині головує в Євросоюзі, обговорюють статус українських біженців під тимчасовим захистом після завершення бойових дій в Україні.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв’ю інформагентству Novinky.

Країни готуються до можливого перемирʼя Києва та Москви. Після цього Прага припинить автоматично надавати українцям статус тимчасового захисту. Ракушан вважає за необхідне запобігти новій хвилі біженців, адже багато чоловіків можуть захотіти приїхати до своїх сімей, які вже живуть в Чехії. Тому вони матимуть подати заявку на отримання дозволу на проживання, так само як і інші іноземці. Заявка може бути схвалена або відхилена.

У разі припинення вогню в Україні термін дії статусу тимчасового захисту для біженців закінчиться вже наступного дня. Попри це вони зможуть певний час залишатися в Чехії — наприклад, рік або півтора року. Для цього вони мають перереєструватися за іншим статусом.

Очільник МВС Чехії додав, що деякі українці мають можливість подати заяву на тимчасове проживання або політичний притулок — останнє може стосуватися, зокрема, мешканців окупованих Росією територій України.

Драфт рішення стосовно біженців хочуть підготувати до кінця головування Варшави в ЄС — тобто до червня. Документ мають ухвалити на рівні всього блоку.