США не зніматимуть із Росії санкції, поки нема угоди про мир в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що США не зніматимуть із Росії санкції принаймні до укладання угоди про припинення війни в Україні.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Телефонна розмова між Рубіо та групою європейських колег відбулася після того, як державний секретар США долучився до радника американського президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волтца та спецпосланника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа у переговорах із російською делегацією у Саудівській Аравії.
Bloomberg зазначає, що постійне посилення санкцій проти РФ було центральною частиною союзницьких зусиль тиснути на Кремль. Багато санкцій США ввели в партнерстві з європейськими союзниками. Тож якщо Штати вирішать достроково скасувати обмеження, це завдасть серйозного удару по зусиллях Європи позбавити Путіна грошей, необхідних для фінансування війни в Україні.
Тож запевнення Рубіо щодо санкцій можуть трохи заспокоїти європейських союзників, які побоювалися, що США відмовляться від санкцій проти Росії. Адже напередодні, після зустрічі з російською делегацією, він натякнув на можливість зняття санкцій з Росії для досягнення миру в Україні. Тоді Рубіо сказав, що «для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки», але було б неправильно «визначати їх наперед».
У звіті Держдепартаменту про розмову Рубіо з європейськими союзниками не згадали про санкції. Але зазначили, що країни «погодилися залишатися в тісному контакті», бо працюють над досягненням «остаточного припинення конфлікту в Україні».
Рубіо вважає, що угода про припинення війни відкриє можливості для економічного та геополітичного партнерства з росіянами. Обидві сторони — що американська, що російська — після перемовин були налаштовані оптимістично.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.
- Після них президент США Дональд Трамп розкритикував Київ і Брюссель, а також підтримав проведення виборів в Україні. На його думку, за «три роки війни» були можливості укласти мирну угоду з Росією.