США не зніматимуть із Росії санкції, поки нема угоди про мир в Україні

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Марієнко Андрій / УНІАН

Державний секретар США Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що США не зніматимуть із Росії санкції принаймні до укладання угоди про припинення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Телефонна розмова між Рубіо та групою європейських колег відбулася після того, як державний секретар США долучився до радника американського президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волтца та спецпосланника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа у переговорах із російською делегацією у Саудівській Аравії.

Bloomberg зазначає, що постійне посилення санкцій проти РФ було центральною частиною союзницьких зусиль тиснути на Кремль. Багато санкцій США ввели в партнерстві з європейськими союзниками. Тож якщо Штати вирішать достроково скасувати обмеження, це завдасть серйозного удару по зусиллях Європи позбавити Путіна грошей, необхідних для фінансування війни в Україні.

Тож запевнення Рубіо щодо санкцій можуть трохи заспокоїти європейських союзників, які побоювалися, що США відмовляться від санкцій проти Росії. Адже напередодні, після зустрічі з російською делегацією, він натякнув на можливість зняття санкцій з Росії для досягнення миру в Україні. Тоді Рубіо сказав, що «для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки», але було б неправильно «визначати їх наперед».

У звіті Держдепартаменту про розмову Рубіо з європейськими союзниками не згадали про санкції. Але зазначили, що країни «погодилися залишатися в тісному контакті», бо працюють над досягненням «остаточного припинення конфлікту в Україні».

Рубіо вважає, що угода про припинення війни відкриє можливості для економічного та геополітичного партнерства з росіянами. Обидві сторони — що американська, що російська — після перемовин були налаштовані оптимістично.