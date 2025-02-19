Вночі ППО збила 106 дронів, росіяни атакували Сумщину балістикою

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У ніч проти 19 лютого росіяни били по Україні 167 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, ворог завдав ударів двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Сумщині з Воронезької області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 106 Shahed та БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок атаки РФ постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.