В Одесі після атаки дронів сотні будинків залишилися без тепла та світла

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Facebook / Геннадий Труханов

У ніч на 19 лютого російські війська атакували Одесу безпілотниками. Після цього понад 500 багатоповерхівок залишилися без світла і тепла, зараз у місті -8 °C.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Від удару постраждали чотири людини, серед них — одна дитина.

Під атакою — один із найбільш густонаселених районів міста, де живе близько 250 тисяч людей. Без світла та опалення, крім будинків, 14 шкіл і 13 дитсадків. Також сильно пошкоджені дитяча поліклініка та дитсадок.

Ситуація з теплостачанням у місті вкрай складна, каже мер Одеси. Аби не допустити пошкодження теплосистеми, із труб зливатимуть воду.

Заклади освіти, де нема тепла та світла, не прийматимуть дітей до покращення ситуації. По Одесі розгортають пункти обігріву та пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити гаджети. Ось вони на карті.

Увечері повітряна тривога в Україні тривала понад 7 годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух десятків російських дронів у різних областях.